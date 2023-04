INWIT, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo

INWIT

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane () ha approvato il bilancio di esercizio 2022 che si è chiuso con undi euro 293.339.500,30.L’Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di unper l’esercizio 2022 di euro 0,3467 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna delle n. 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo complessivo, che verrà distribuito sulla base delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, risulta pari a euro 332.901.340,00. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco cedola il 22 maggio 2023 (in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione alpagamento del dividendo stesso ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF) il 23 maggio 2023.L’Assemblea di INWIT ha autorizzato per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna, l’, a servizio del Piano di Incentivazione e del PAD 2023 e 2024, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob; ha altresì autorizzato la disposizione delle stesse senza limiti temporali.L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto di massimo di n. 1.150.000 azioni ordinarie di INWIT, rappresentative dello 0,12% circa del capitale sociale.