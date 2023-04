J&J aumenta guidance dopo primo trimestre oltre le attese

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -(J&J), società farmaceutica statunitense, ha registrato una crescita delledel 5,6% a 24,7 miliardi di dollari nel, con una crescita operativa del 9% e una crescita operativa rettificata del 7,6%. Laè stata di 0,03 dollari, in diminuzione del 101,6% a causa di uno speciale addebito una tantum, mentre l'è di 2,68 dollari, in aumento dello 0,4%.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,50 dollari su ricavi per 23,67 miliardi di dollari.L'azienda haper l'intero anno 2023 per le vendite operative rettificate e l'EPS operativo rettificato. J&J ora prevede di guadagnare tra 10,60 e 10,70 dollari per azione su base rettificata per il 2023, rispetto alla sua precedente previsione compresa tra 10,45 e 10,65 dollari. Gli analisti si aspettavano indicazioni per un profitto di 10,51 dollari per azione, secondo dati Refinitiv."I nostri risultati del primo trimestre dimostrano unadella nostra attività e riflettono la dedizione dei colleghi di Johnson & Johnson in tutto il mondo - ha dichiarato il CEO Joaquin Duato - Con questo slancio, non vedo l'ora che arrivi il resto dell'anno, pieno di entusiasmanti catalizzatori che creeranno valore sia a breve che a lungo termine per i pazienti e tutti i nostri stakeholder".