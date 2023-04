Mediazione civile, Izzo (Cndcec): "Garantisce tempi brevi e costi contenuti giudizio"

(Teleborsa) - "Laè uno strumento moltoche la riforma Cartabia ha reso ancora più efficace potenziandolo. Un sistema che cerca diil ricorso a giudizi civili con". Queste le parole di, presidente della Commissione ADR, composizione negoziata dele numero uno di Medì, nel corso del convegno “La mediazione civile e le novità nella riforma del processo civile”, promosso dall’Odcec Napoli, presieduto da Eraldo Turi.- ricorda Izzo - ha unche si avvantaggia di questi nuovi strumenti per favorire accordi rapidi ed economici tra le parti in poco tempo e con costi contenuti rispetto a quelli di un giudizio. Questo sistemai cittadini che possono così gestire i loro problemi con il supporto dei professionisti di fiducia per diversi temi come quelli legati alletra imprenditori e tanti altri casi di natura civile. La figura del commercialista è la migliore per gestire queste soluzioni alternative alla giustizia ordinaria".è stata sottolineata da, consigliere delegato ADR dell’Odcec Napoli: "L’iniziativa si pone in un filone che l’Ordine intende portare avanti con determinazione.attraverso la trattazione di argomenti, dal punto di vista tecnico e scientifico, a loro vicini. Abbandonando l’abitudine alla lite, al conflitto, per arrivare a una. La risoluzione dei conflitti deve portare una utilità e deve avvenire in tempi brevi. Non sempre la via della lite è la migliore. Ci sono circostanze in cui è inevitabile demandare a un giudice la valutazione a rigor di legge le problematiche ma nella stragrande maggioranza dei contenziosi non è così. Per questo le aule dei tribunali sono super affollate e questo si traduce in un danno serio per il cittadino che vuole far valere i propri diritti”.Secondo, mediatore e docente di Medì Odcec Napoli "ilnell’ambito ADR èsia per formazione che per competenze tecniche. Con la riforma c’è stato il potenziamento degli strumenti di mediazione, come ad esempio nel formulare la proposta, e in questo contesto il professionistaricoprendo un ruolo decisivo".All’incontro sono intervenuti anche(presidente del Tribunale Firenze),(consigliere segretario Cndcec, delegata ADR),(docente Giustizia sostenibile e ADR presso la LUISS),(commercialista accreditata presso il Ministero della Giustizia) e(avvocato esperto in mediazione).