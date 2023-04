Melfi, Mimit: Urso firma decreto per riconoscimento area crisi complessa

(Teleborsa) -ha sottoscritto il decreto per il riconoscimento dell’area di crisi complessa del comparto industriale San Nicola di Melfi in provincia di Potenza, uno dei principali della regione Basilicata, specializzato nel settore automotive.Il provvedimento del ministro Urso - si legge nella nota - prevede già lo stanziamento diIl perimetro dell’area di crisi industriale complessa è stato esteso anche al Sistema Locale del Lavoro di Potenza, arrivando a comprendere 43 comuni. In tal modo“Con questo decreto, che già stanzia le prime, importanti risorse,- commenta il ministro Urso- Con la regione Basilicata abbiamo lavorato in tempi record perché convinti che la duplice transizione ecologica e digitale rappresenti un’opportunità di rilancio per il territorio di Melfi. In questa ottica, con il riconoscimento dell’area di crisi complessa si mettono a disposizione delle imprese gli strumenti per favorirne lo sviluppo con l’obiettivo di riqualificare e riconvertire tutta la filiera”Le aree di crisi industriale complessa, disciplinate dalla legge 181 del 1989,