Mercato americano positivo con occhi alla stagione degli utili

(Teleborsa) -, con il, che termina a 33.987 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 4.151 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); guadagni frazionali per l'(+0,21%).Gli investitori si sono trovati a valutare i risultati misti di alcune banche di media dimensione, quelle su cui si temeva un impatto maggiore dallo stress bancario di marzo. Lasocietari continua conche riportano martedì prima della campanella.Sul, l'indice manifatturiero Empire State di New York è passato in positivo, salendo più delle attese, ed è migliorata marginalmente la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,13%),(+0,79%) e(+0,68%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,27%) e(-1,27%).Tra i(+1,73%),(+1,71%),(+1,65%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,23%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Tra i(+7,69%),(+5,48%),(+3,74%) e(+3,29%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,36%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,08%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,71%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,55 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -583K barili; preced. 597K barili)14:30: PhillyFed (atteso -20 punti; preced. -23,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 239K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,3%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,5 Mln unità; preced. 4,58 Mln unità).