Milano in rialzo grazie alle banche. Focus su risultati colossi USA

(Teleborsa) -, con, con l'attenzione degli investitori rivolta ai conti trimestrali di alcuni colossi statunitensi. In particolare,ha registrato un utile in calo nel primo trimestre 2023 a causa delle continue difficoltà dell'investment banking (meno M&A e Debt underwriting), mentreha visto il suo utile crescere del 15% grazie all'aumento dei tassi.Spicca il rialzo di, che - vista la migliore patrimonializzazione - nelle risposte alle domande degli azionisti ha affermato che potrà "che si dovessero presentare in chiave di".Dopo che ieri ha rivisto leggermente al ribasso i prezzi al consumo di marzo (+7,6% a/a), oggi l'Istat ha comunicato che l'ha registrato undi 2,108 miliardi di euro a febbraio, rispetto a un deficit di 1,475 miliardi nello stesso mese del 2022, grazie a esportazioni in crescita del 10,8% su base annua. L'istituto di ricerca Zew ha invece reso noto che il è sceso inaspettatamente ad aprile.Tra gliha comunicato l'acquisizione della canadese Bellus Health per 2 miliardi di dollari,ha detto di prevedere di superare le aspettative del mercato per l'esercizio 2023 edha registrato un primo trimestre sopra le attese e sottolineato la visibilità è scarsa.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,7%) si attesta su 80,26 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +178 punti base, mentre ilsi attesta al 4,18%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%, piatta, che tiene la parità, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,60%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,82%, a 27.927 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il(+0,45%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,66%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,16%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,94%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,84%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,56%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,82%),(+2,55%),(+2,48%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,86%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,33%.