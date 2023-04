Moncler, assemblea approva bilancio e dividendo

Moncler

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti diha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2022 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 1,12 per azione per complessivi Euro 301 milioni, fermo restando l’effettivo numero di azioni legittimate al pagamento da determinarsi in data 23 maggio 2023. La data di stacco della cedola sarà il 22 maggio 2023, con pagamento il 24 maggio 2023.Nell’esercizio 2022 il Gruppo Moncler ha realizzatoconsolidati pari a Euro 2.602,9 milioni in crescita del 25% a tassi di cambio costanti rispetto al 2021. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a Euro 2.201,8 milioni e quelli del marchio Stone Island pari a Euro 401,1 milioni. L’di Gruppo è pari a Euro 606,7 milioni.I soci hanno espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione relativa ai compensi erogati nel 2022.L’Assemblea Ordinaria ha, che resterà in carica fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025, è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti.Inoltre l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie della Società concessa con delibera dell’Assemblea in data 21 aprile 2022 e, contestualmente, ha approvato una nuovasecondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023.