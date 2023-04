ReeVo, EnVent aumenta target price e conferma Outperform

ReeVo

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha incrementato aper azione (da 19,00 euro) ilsu, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è del 48%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , che si è chiuso con un utile adjusted pari a 1,8 milioni di euro, in crescita del 36%.Gli analisti evidenziano che ReeVo ", con fusioni e acquisizioni ed espansione internazionale come pilastri fondamentali della crescita, come dimostrato dall'acquisizione della società di sicurezza informatica Security Lab e dal recente accesso al mercato spagnolo".La, "confermando il percorso di crescita organica e redditività, è statacon le nostre stime", viene sottolineato.