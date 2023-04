Renantis pubblica il report di sostenibilità 2022

(Teleborsa) -, attiva nel campo delle energie rinnovabili ha pubblicato il Report di sostenibilità 2022, che illustra gli impegni economici, sociali, ambientali e di governance assunti, e i risultati ottenuti nel corso dell'anno in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.Tra i: 40% di aumento del valore aggiunto distribuito a tutti gli stakeholder in confronto al 2021 (da 174,8 milioni di euro a 244,2 milioni); oltre 40 comunità locali supportate attraverso finanziamenti nel Regno Unito, Svezia, Norvegia, Francia e Spagna e 201 progetti locali supportati (in confronto ai 128 progetti locali del 2021); a fine 2022 gli impianti del Gruppo con un programma significativo di community engagement toccano quota 46% (40% nel 2021); 531mila tonnellate di CO2eq evitate grazie a 3.061 GWh di energia rinnovabile prodotta, equivalenti a circa 8 milioni di piante coltivate per 10 anni; il Gruppo ha ottenuto il Certificato di Eccellenza per la Sostenibilità in Spagna per due nuovi progetti rinnovabili, riconoscimento che premia i più alti standard di integrazione sociale e ambientale degli impianti solari sviluppati; raggiunta una media di 43,6 ore all’anno di formazione per dipendente. ll numero dei dipendenti è aumentato del 9% rispetto al 2021, a dimostrazione dell'impegno di Renantis nello sviluppo del capitale umano; renantis è confermata per il 2022 Top Employer, una certificazione che premia l’eccellenza aziendale nelle politiche, nelle strategie e nella loro implementazione.Il Report evidenzia l'introduzione del primo schema di beneficio collettivo in Francia per sostenere la realizzazione di progetti proposti dalle comunità che vivono nei pressi degli impianti di Renantis. I finanziamenti sono distribuiti attraverso fondi fiduciari (anche detti trust fund nel Regno Unito) o associazioni gestite autonomamente dagli abitanti, che finanziano le proprie iniziative con una parte dei ricavi generati dagli impianti. Ad oggi, i programmi di beneficio collettivo sono attivi in 18 impianti di Renantis in Regno Unito, Svezia, Norvegia, Spagna e Francia.Il 2022 è stato per il Gruppo un importante anno di transizione: l'evoluzione da Falck Renewables a Renantis ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per l'attività del Gruppo. La crescita e l'innovazione continuano a guidare Renantis, così come l'ambizione di essere leader di una giusta transizione energetica. Soprattutto, l'impegno a prendersi cura delle comunità locali e degli stakeholder rimane al centro delle attività del Gruppo."La sostenibilità è parte del Dna di Renantis e siamo felici di condividere i nostri risultati di sostenibilità per il 2022 che, ancora una volta, dimostrano l’impegno nei confronti dei nostri stakeholder, in particolare delle comunità locali.ogni giorno, con dedizione, consapevoli della grande responsabilità che abbiamo. Il sistema energetico globale sta vivendo una rapida transizione:. Nel 2022, l'Europa ha generato volumi record di energia eolica e solare, contribuendo al 22% della produzione di elettricità dell'Unione Europea (Ue) e superando per la prima volta il gas. Questo rappresenta una vera opportunità per Renantis per continuare a portare alle persone i benefici dell’energia rinnovabile", ha dichiarato