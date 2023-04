Restworld, round da 300 mila euro per supportare assunzioni nella ristorazione

(Teleborsa) - Dopo una prima tranche di raccolta ottenuta a giugno 2022 di 200 mila euro,ha annunciato la chiusura di un. Si tratta di una startup - fondata nel 2020 da un team di psicologi del lavoro e ingegneri under 30 - che punta a diventare il, aiutandoli a riqualificare le proprie professioni, garantendo contratti equi e soluzioni ottimali per entrambe le parti.Il round vededel panorama italiano del settore Horeca, startup e imprenditoriale, come Startup Wise Guys, Bakeca.it e Intervieweb, oltre a diversi business angels.L'iniezione di capitale permetterà a Restworld di, rappresentata da unadove ogni offerta lavorativa sarà organizzata visivamente al interno di una cartina geografica e presenterà una descrizione lavorativa trasparente al 100%, dove lo stipendio sarà sempre esplicitato e la descrizione dell'azienda sempre aggiornata."Siamo convinti che il settore dell'Horeca non possa sopravvivere finché non cambierà il modo di pensare e la cultura degli imprenditori stessi - ha commentato Luca Lotterio, CEO e co-founder - Chi lavora nel settore dell'Horeca se ne allontana dopo poco per colpa di realtà che legittimano il lavoro in nero e lo sfruttamento: con Restworld, al fine di ridare valore a tutte le professioni, garantendo trasparenza e supporto costante".Restworld ha precisato che sonoalla community, poco meno di 50 le città italiane in cui la piattaforma è attiva, cgestite e più di 500 le persone aiutate ad essere assunte. Oltre a piccoli ristoranti e attività ricettive, Restworld collabora con big come Poke House, Filetteria Italiana, Berberé, Lavazza e il Pellicano Group.