Saipem, conclusi lavori per il progetto offshore Seagreen

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, haper turbine eoliche nell'ambito dello sviluppo del, a circa 27 chilometri dalla costa di Angus, nel Mare del Nord. L'installazione è stata realizzata dal mezzo navale Saipem 7000, nave gru semisommergibile tra le più grandi al mondo, durante una serie di campagne offshore.Il parco eolico è, una joint venture traRenewables e, e Saipem ha realizzato i lavori per conto del cliente Seaway7."Questo nuovo traguardo raggiunto da Saipemnel settore dell'eolico offshore, parte fondamentale della nostra offerta di soluzioni per la transizione energetica", ha commentato, COO della Business Line Offshore Wind di Saipem."Dimostra, inoltre, lain questo mercato, nonché la professionalità del nostro personale, che ha raggiunto questo traguardo impiegando più di un milione di ore di lavoro con i più elevati standard di salute e sicurezza", ha aggiunto.