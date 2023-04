Shedir Pharma, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo trimestre

Shedir Pharma Group

(Teleborsa) -, holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico, ha chiuso il primo trimestre 2023, conconsolidati per 14,2 milioni di euro in crescita del 44% rispetto al primo trimestre 2022.Il contributo derivante dallanel primo trimestre 2023 è pari a 58 mila euro.L', ha così commentato: "le vendite nei primi tre mesi dell’anno sono la prosecuzione dell’ottimo andamento del business che riguarda entrambe le divisioni del Gruppo. Siamo certi chesia in italia che all'estero".