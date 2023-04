ASML, trimestrale batte attese. Segnali contrastanti sulla domanda

ASML

(Teleborsa) -, colosso olandese dei semiconduttori, ha chiuso ildel 2023 condi 6,7 miliardi di euro, undel 50,6%, e undi 2 miliardi di euro. Gli analisti avevano previsto in media, secondo i dati Refinitiv, un utile netto di 1,62 miliardi di euro su un fatturato di 6,31 miliardi di euro."Continuiamo a vederedai diversi segmenti del mercato finale mentre l'industria lavora per portare l'inventario a livelli più sani", ha commentato il CEO Peter Wennink. "Alcuni importanti clienti stanno apportando ulteriori aggiustamenti ai tempi della domanda", ha aggiunto, sottolineando che comunque "laper quest'anno e attualmente abbiamo un portafoglio ordini di oltre 38,9 miliardi di euro".ASML prevede vendite nette per il2023 comprese tra 6,5 e 7 miliardi di euro e un margine lordo compreso tra il 50% e il 51%. Il big del chip prevede che le vendite nette delcresceranno di oltre il 25% rispetto al 2022.ASML intende dichiarare unper l'anno 2022 di 5,80 euro per azione ordinaria, in aumento del 5,5% rispetto al 2021. Riconoscendo i tre acconti sui dividendi di 1,37 euro per azione ordinaria pagati rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ciò porta a un proposta di dividendo definitivo all'Assemblea degli Azionisti di 1,69 euro per azione ordinaria.