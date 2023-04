Auto, balzo immatricolazioni UE a marzo: risale anche la Germania

Stellantis

Gruppo Volkswagen

Renault

BMW

(Teleborsa) -, confermando il trend positivo avviato da inizio anno. In base agli ultimi dati poubblicati dall', l'associaizone europea dei costruttori d auto, si è regitrato urispetto alle 844.819 unità vendute lo scorso anno. Il dato migliora il bilancio da inizio annno che fa segnare unIncludendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un aumento del 26,1% a marzo ed un +17,5% nei primi tre mesi del 2023.A marzo, ilfa segnare un, tallonando lache fa un balzo del 66,1%, mentre laregistra un +24,2%. La, finalmente, segna undopo i primi due mesi negativi.Per quanto concerne i singoli marchi,registra unnel complesso dell'Unione Europea più EFTA e UK, con unaIn particolare laha fatto segnare un aumento del 31,1% con uno share in aumento al 5,6%, mentreregistra un +7,4% con un calo della quota di mercato al 2,9%.Il, comprese Audi e Porsche, mostra una performance molto positiva (+34,5%) e porta la sua quota in aumento al 24,4%.Fra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra una crescita delle vendite del 26,9%, con una quota in aumento all'8,5%. Fra le auto più alte di gamma, la tedescafa segnare un +16,4%, con quota di mercato in calo al 5,6%, mentreregistra un +21,7% in termini di vendite con quota di mercato in calo al 6,9%.