Autogrill, assemblea approva bilancio 2022 e nomina nuovo CdA

Autogrill

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Bruno Chiomento, ha esaminato e approvato il, che chiude con una perdita netta di 49,1 milioni, e ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell’esercizio con le riserve disponibili.In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea ha determinato in, che rimarranno in carica per un esercizio (e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023).Sulla base delle liste presentate rispettivamente dall’azionista di maggioranza Dufry AG – che detiene una partecipazione pari al 50,3% del capitale sociale (n. 193.730.675 azioni), e da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, la cui partecipazione complessiva è pari al 1,87271% del capitale sociale (n. 7.210.550 azioni) – l’Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori: Bruno Chiomento, Paolo Roverato, Giuseppina Capaldo, Xavier Rossinyol Espel, Francisco Javier Gavilan, Marella Moretti, Emanuela Trentin, Sabine Regula Furler, Ernesto Albanese, Francesco Umile Chiappetta.