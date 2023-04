Banca Generali, assemblea approva bilancio e dividendo

Banca Generali

(Teleborsa) - L'degli Azionisti dihae deliberato di attribuire agli azionisti un dividendo complessivo di 192,8 milioni di euro, corrispondente ad un payout totale del 90,5% dell'utile consolidato dell'esercizio 2022. È stato stabilito dideliberati con le seguenti modalità: 1,00 euro per azione con data di stacco il 22 maggio 2023, record date 23 maggio 2023, data di pagamento 24 maggio 2023; 0,65 euro per azione con data di stacco il 19 febbraio 2024, record date 20 febbraio 2024, data di pagamento 21 febbraio 2024.Inoltre, ha approvato: la politica in materia die incentivazioni; la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni manager; l'adozione di undi lungo termine denominato "Piano LTI 2023"; autorizzato l'acquisto fino a un massimo di 369.260 azioni proprie; approvato lagià cooptati Ilaria Romagnoli e Alfredo Maria De Falco.