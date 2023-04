Eventi e scadenze del 19 aprile 2023

Domenica 16/04/2023

Lunedì 17/04/2023

Martedì 18/04/2023

Mercoledì 19/04/2023

Abbott Laboratories

Alcoa

Almawave

Ascopiave

Autogrill

Baker Hughes Company

Banca Generali

Covivio

Culti Milano

Estrima

First Bancorp

Generalfinance

Gismondi 1754

Growens

Industrial Stars Of Italy 4

Maire Tecnimont

Morgan Stanley

Nasdaq

OVS

Piaggio

Prysmian

Renergetica

Revo Insurance

Saipem

Tesla Motors

Tod's

U.S. Bancorp

Unidata

(Teleborsa) -- Varsavia e Bratislava - Visita di Stato nella Repubblica di Polonia e Visita Ufficiale nella Repubblica Slovacca del Presidente Mattarella- Torna a Milano la settimana del design. Saranno oltre venti i quartieri della città coinvolti con più di 180 appuntamenti tra mostre, installazioni ed eventi- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Torna al Fuorisalone “Inspired in Barcelona”, la mostra di design itinerante e aperta al pubblico. Quest'anno il concept della mostra sarà dedicato interamente alla luce e alla sua relazione con i corpi e con gli spazi- La 61a edizione del Salone del Mobile di Milano che si svolge a Fiera Milano Rho è considerata la più grande manifestazione mondiale del Mobile, appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredamento. Forum degli addetti ai lavori con 1962 espositori e migliaia di prodotti esposti. Cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni- 31esima edizione della biennale Euroluce, manifestazione dedicata al design dell'illuminazione che porta tra i padiglioni i migliori brand del settore. All'ultima edizione hanno partecipato oltre 420 espositori che si sono confrontati su innovazione tecnologica e illuminotecnica, eco-sostenibilità di apparecchi e fonti luminose, risparmio energetico e software più all'avanguardia, tra domotica e IoT- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Sarà l'occasione per le società quotate di effettuare meeting in modalità one to one o in piccoli gruppi- Riunione informale dei ministri dell'Ambiente- Alla 22a edizione del Forum internazionale di Confcommercio, organizzato in collaborazione con Ambrosetti, sarà presentato un rapporto dell'Ufficio Studi con le previsioni economiche e le dinamiche occupazionali nel terziario di mercato. Interverranno, tra gli altri, i ministri Crosetto, Fitto, Calderone, Lollobrigida, Tajani, Salvini e Urso e i presidenti di Arera, GSE e Istat. L'evento si svolgerà a Roma a Villa Miani- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Discorso di apertura di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, alla Conferenza "Agreement 25" organizzata dalla Queen's University Belfast a 25 anni dalla firma del Good Friday (Belfast) Agreement- Beige Book08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di marzo08:30 -- Le Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, svolgono le audizioni dei rappresentanti di Anci, Upi e Conferenza delle regioni e delle province autonome10:00 -- Partecipa: Irene Tinagli, Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo11:00 -- Presso la Sala della Regina si svolge il convegno "L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tra efficienza e legalità". Indirizzo di saluto del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Intervengono Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, Viceministro, Roberto Alesse, Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.11:15 -- Intesa Sanpaolo - Conferenza stampa per discutere sull'ideazione e l'adozione di strumenti, strategie e iniziative che favoriscano una transizione ecologica sostenibile. Partecipano, tra gli altri, Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Barrese (Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo), Alessandra Ricci (AD SACE) e Emanuele Orsini (Vicepresidente Confindustria)13:45 -- la Commissione Politiche Ue svolge l'audizione del prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di ciberdifesa dell'Ue. Alle ore 14.45 audizione di rappresentanti del Gruppo Vodafone Italia14:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore in Italia della Repubblica dell'Azerbaigian, Rashad Aslanov14:00 -- La Commissione Affari costituzionali svolge l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, sulle linee programmatiche dell'attività di Governo in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione14:30 -- Commercialisti, banche e istituzioni a confronto sulle evoluzioni in atto in materia di credito, con un focus sulle PMI che operano nel Centro-Sud Italia. L'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA) con Associazione Nazionale Dottori Commercialisti (ANDOC), si svolge a Napoli15:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno ‘Margaret Thatcher: la strategia della determinazione’20:30 -- Presso la Sala Koch del Senato, le Commissioni riunite di Senato e Camera, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, svolgono le seguenti audizioni: ore 20.30 Cnel; ore 21.00 Corte dei conti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2022- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2022 (Unica convocazione)- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 gennaio 2023- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. Comunicato stampa- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti