Fondo iGeneration al via: realizzarà residenze universitarie innovative

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(Gruppo Banca Finnat)(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) annunciano, che si propone diinnovative su tutto il territorio italiano. In particolare, verrà realizzata unadestinati a studenti e giovani lavoratori, grazie all’integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca.E' previsto unper complessividi euro, che saranno coperti dal(FNAS), promosso da CDP Real Asset, fino ad una. Il FNAS è uno strumento di investimento finalizzato alla promozione di interventi immobiliari caratterizzati da un elevato impatto sociale sul territorio e focalizzati sulle "3 S" dell’abitare sostenibile: social, student e senior housing.Insieme a CDP Real Asset partecipano al Fondo, come istituti di credito, fondazioni territoriali di origine bancaria ed enti e casse nazionali di previdenza. Nello specifico, tra gli investitori del Fondo è presente, che vanta un forte impegno nel comparto dell’ESG (Environment, Social, Governance).Lesaranno realizzatein aree con un alto potenziale per la presenza di atenei di eccellenza. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un, situato nei pressi della Stazione Centrale.