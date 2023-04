Heineken, vendite in calo nel 1° trim per debolezza Vietnam e Nigeria

Heineken

(Teleborsa) -, colosso olandese della birra, ha chiuso ildel 2023 conper 7.632 milioni di euro (6.989 milioni di euro nello stesso periodo del 2022). Il mix di prezzi su base geografica costante è aumentato del 12,1%, spinto dai prezzi per compensare l'inflazione in tutte le regioni e dalla gestione dei ricavi e del mix.Ildella birra è diminuito organicamente del 3% rispetto allo scorso anno. La regione delle Americhe ha continuato a registrare uno slancio di crescita positivo, compensato dai cali nelle regioni di Africa, Medio Oriente, Europa orientale e Asia Pacifico, guidati da fattori esterni temporanei nei mercati chiave di Vietnam e Nigeria. Si tratta di un dato al di sotto dell'aspettativa media di un calo dell'1,9%, secondo un sondaggio compilato dall'azienda.L'per i primi tre mesi del 2023 è stato di 403 milioni di euro (vs 417 milioni di euro nel primo trimestre del 2022)."Iniziamo l'anno con una forte crescita dei ricavi guidata dai prezzi e da una gestione disciplinata delle entrate, mentre aumentiamo materialmente gli investimenti dietro i nostri marchi - ha commentato il- La, con la domanda dei consumatori che ha resistito meglio del previsto nel primo trimestre. Deludenti i risultati nelle aree Asia Pacifico e Africa, Medio Oriente ed Europa dell'Est, ostacolati dalla temporanea volatilità in Vietnam e Nigeria, che ha portato ad una debolezza della domanda".