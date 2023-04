L'indice delle società High Tech italiane regge alla pressione ribassista (+0,61%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Ftse SmallCap

Sabaf

It Way

(Teleborsa) - Sostanziale tenuta per ilche ha mostrato piccoli spunti positivi ,rispetto a un andamento pessimo dell'che si è mosso in pesante ribasso.Ilha aperto a 167.519,2, in recupero dello 0,61% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'segna un forte calo del 2,24% a 831.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,53%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,05%.