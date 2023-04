La Luiss torna al Festivaldeigiovani di Gaeta

(Teleborsa) - La Luiss torna aDa oggi a venerdì 21 aprile l’Università intitolata a Guido Carli sarà Partner dell’iniziativa dedicata all’ascolto e al confronto diprovenienti da tutta Italia, nata da un’idea die promossa dalLa VIII edizione prende il titolo di, alla ricerca di un equilibrio tra intelligenza artificiale ed intelligenza emotiva, automazione e creatività, tecnologia ed etica, esplorando modelli di riferimento, convinzioni e aspirazioni delle nuove generazioni.L’torna completamente in presenza volgendo lo sguardo anche ai momenti vissuti durante la pandemia che hanno creato, nella Generazione Z, un profondo stato di disagio. Secondo gli ultimi datiinfatti, è cresciuto l’abbandono scolastico (che al Sud sfiora il 16,6%) ed è stato registrato un maggiore distacco da società e affetti (con oltre 50.000 mila ragazzi tra i 15 e i 17 che si autoisolano). Un quadro che ha spinto scuole e istituzioni ad agire e a lanciare, nel corso della kermesse dei giovani nella cittadina laziale, segnali di rinnovato ottimismo e positività.In questo contesto,nelle tre giornate deloffrirà unricco di iniziative sui temi più attuali di un mondo in profonda trasformazione, dalla legalità alla crescita personale, dall’inclusione all’intelligenza artificiale.La postazione dell’Ateneo, all’interno delsarà il punto di riferimento per le ragazze e i ragazzi interessati a conoscere le caratteristicheLuiss, salita quest’anno al 14° posto al mondo per gli Studi Politici ed internazionali nella classifica, oltre che nella Top 50 mondiale per le aree di Business e Legge. Si potranno ricevere, inoltre, informazioni, accoglienza e supporto per la scelta universitaria, in vista della deadline per l’iscrizione al test di ammissione per le lauree Triennali e Magistrali a ciclo unico di mercoledì 4 maggio.alla Vice Presidente dell’Ateneo, Paola Severino, racconterà alle centinaia di Millennials presenti al Festivaldeigiovani®, come sia nata e si sia sviluppata l’idea del docufilmin cui il carcere romano fa da sfondo al percorso di studio e di riscatto di alcuni detenuti-studenti, seguiti da quattro universitari della Luiss nelle vesti di “professori” d’eccezione.Presentato anche al, questo racconto si inserisce nell’ambito del progetto “Legalità e Merito”, giunto quest’anno alla sua VI edizione. Si tratta di un’iniziativa lanciata dalla Professoressa Severino per sensibilizzare, con la guida di studenti-ambasciatori Luiss, le giovani generazioni al valore della legalità, del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione tra i giovanissimi che vivono in contesti difficili del nostro Paese.“Siamo felici di raccontare i nostri progetti in questo straordinario festival: un’occasione preziosa per raggiungere il pubblico dei più giovani e dare loro gli strumenti per coltivare i valori della legalità e per ribadire con forza l’importanza di credere nelle opportunità legate al proprio talento, all’impegno personale e al desiderio di costruire un futuro migliore per sé stessi e per la propria comunità”, dichiarasolo, dunque,lotta allama anche inclusione sociale, diversità e consapevolezza necessaria per scegliere anche il proprio percorso universitario. Come spiega il Direttore Generale Luiss, Giovanni Lo Storto che introdurrà alle 11:00 di mercoledì 19, l’incontro: “Inclusione: il principio di eguaglianza può convivere con la necessità di valorizzare le diversità?”“La Generazione Z, anche chiamata “iGen” o “Post-Millennials”, entro il 2025 costituirà il 27% della forza lavoro mondiale. Inclusione, diversità e responsabilità rappresentano per loro non più delle opzioni, ma necessità. Per questo, lacontinua a sostenere il Festivaldeigiovani®?, una piattaforma privilegiata di confronto e condivisione per collegaree docenti con ragazze e ragazzi di tutta Italia. Lezioni, incontri e workshop che nella ottava edizione avranno tutti un unico filo conduttore: il futuro.”In questa prospettiva, giovedì 20 aprile, ore 11:00, verrà affrontato il grande tema della crescita personale e del futuro, con l’evento “”, che - partendo da un passo di Zerocalcare tratto da “La profezia dell’Armadillo” -, guiderà i giovanissimi partecipanti ad unasulle proprie aspirazioni future, con Giulia De Vergori, ricercatrice in “Learning Sciences and Digital Technologies” in Luiss e all’Università degli Studi di Foggia.Venerdì 21 aprile,ore 10:00 ultimo giorno del Festival, spazio al mondo digitale con la“Intelligenza artificiale a lezione” diProfessoressa Luiss di Computer Science, che, insieme allo studente del corso di Management and Computer Science Elio Simone La Gioia, approfondirà in due appuntamenti interattivi le sfide attuali dell’intelligenza artificiale.