Maire Tecnimont, nuovi contratti di tecnologia e ingegneria per 90 milioni di dollari

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, si è aggiudicata diversidel valore complessivo di circa. Questi contratti sono stati aggiudicati da clienti internazionali, principalmente in Europa e in Estremo Oriente, ad alcune società facenti parte della business unit Sustainable Technology Solutions, controllate direttamente da Nextchem Holding.In particolare,, la società direttamente posseduta da Nextchem Holding, che si occupa di innovazione e tecnologie dell'azoto, si è aggiudicata contratti di licenza, progettazione dei processi e fornitura di equipment per un impianto di urea ultra-low-energy nella provincia di Jiangxi, in