Opening bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento debole evidenziato dai derivati statunitensi.L'attenzione degli investitori resta concentrata su inflazione e banche centrali mentre è ormai nel vivo la stagione delle trimestrali americane che vede protagonisti oggi i conti, tra le grandi banche statunitensi, di. Atteso, in serata, ildella Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 33.834 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,48%, scambiando a 4.135 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,58%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,53%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,06%),(-0,86%) e(-0,76%).Al top tra i(+1,63%),(+1,20%),(+1,12%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.Al top tra i, si posizionano(+4,40%),(+2,60%),(+2,46%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,46%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,09 Mln barili; preced. 597K barili)14:30: PhillyFed (atteso -20 punti; preced. -23,2 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 239K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,8%; preced. -0,3%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,5 Mln unità; preced. 4,58 Mln unità).