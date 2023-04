OVS: vendite in crescita a 1,5 miliardi, alza il dividendo

OVS

(Teleborsa) - L’esercizio terminato al 31 gennaio 2023 disi chiude conche raggiungono i 1.513 milioni di Euro, in crescita dell’11,3% rispetto all’anno precedente, prevalentemente per effetto dell’ottimo andamento della parità. Tutti i marchi registrano andamenti positivi. Traffico e scontrino medio sono in crescita.Ottimo aumento dell’ EBITDA rettificato a 180,2 milioni di Euro (+22,4% sul 2021), pari all’11,9% delle vendite. L’andamento dei ricavi e l’incremento del gross margin (57,1%, +40 punti base rispetto all’anno precedente) - spiega la società in una nota - hanno più che compensato le forti tensioni sui costi del prodotto e sull’intera. Il risultato complessivo è stato conseguito grazie anche all’ottimo andamento del quarto trimestre, con l’EBITDA rettificato pari a 56,1 milioni di Euro, in aumento di 13,4 milioni di Euro (+31,5%) rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.L’consolidato rettificato sale a 78,4 milioni di Euro, in crescita del 75,2% rispetto a quello dell’esercizio 2021.Ilnetto, ante dividendi e acquisto di azioni proprie, è stato pari a 64,1 milioni di Euro, dopo investimenti per oltre 80 milioni di Euro. Larettificata al 31 gennaio 2023 era pari a 162,0 milioni di Euro, con un leverage ratio ridotto a 0,90x.Verrà proposto all'Assemblea un dividendo di 0,06 Euro per azione, in incremento del 50% rispetto al precedente esercizio.I risultati ad oggi conseguiti, le molteplici direttrici di crescita, il favorevole trend del mercato, uniti a costi delle materie prime finalmente in calo, pur in un contesto di inflazione ancora elevata e tensioni sul potere di acquisto dei consumatori, "ci rendono confidenti per un 2023 con performance economiche e finanziarie positive".