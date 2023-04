Piquadro chiude esercizio al 31 marzo 2023 con fatturato di 175,6 milioni

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato unrelativo al(gennaio–marzo 2023) pari a 48,8 milioni di euro (+22% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente);Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo perchiuso al 31 marzo 2023 è pari a 175,6 milioni di euro, in aumento del 17,5% rispetto all'analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 149,4 milioni di euro."Il fatturato dell'ultimo trimestre come quello dell'intero esercizio sono molto positivi e confermano le nostre previsioni - commenta l'- Tutti e tre i brand del nostro Gruppo hanno registrato crescite a doppia cifra. Lo stato del portafoglio ordini e l'andamento dei DOS delle ultime settimane ci consentono di esseresia in termini di crescita che di redditività, pur con le incognite di un contesto macroeconomico molto volatile".