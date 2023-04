Reway Group, ValueTrack avvia copertura con target price a 4,75 euro

Reway Group

(Teleborsa) - ValueTrack hasul titolo, quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, con un, rispetto a un prezzo corrente delle azioni di circa 3,3 euro per azione.Gli analisti prevedono che Reway Group si concentrerà su: rafforzamento delnel mercato del core business;di aziende altamente specializzate per ampliare ulteriormente il proprio know-how tecnico;contigui in crescita e redditizi come le infrastrutture ferroviarie italiane e i porti marittimi italiani.Di conseguenza, sulla base dell'attuale perimetro di consolidamento, prevedono:in crescita a un CAGR 22-25 del 13,4% fino a 161 milioni di euro nel 2025;a circa 17,9% per 29 milioni di euro dinel 2025; OpFCF/EBITDA nella regione del 65%-70%, portando la posizione di cassa netta 2025 a circa 47 milioni di euro (presupponendo l'assenza di dividendi o operazioni di M&A).Lesono: la concentrazione dei ricavi su pochissimi clienti, la limitata leva operativa/potenziale di scalabilità, l'esposizione alla volatilità dei prezzi delle materie prime, l'assorbimento di liquidità durante l'intero ciclo di esecuzione degli ordini e l'impatto del nuovo Codice degli appalti pubblici del 2023.