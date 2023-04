Take Off, EnVent taglia target price e conferma Outperform

Take Off

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha abbassato aper azione (da 7,72 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, mantenendo il giudizio sul titolo a "". L'upside potenziale è superiore al 100%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , che hanno evidenziato una crescita della top-line e una redditività sotto pressione.Dopo aver analizzato i risultati dell'intero anno e alcuni indicatori operativi, oltre che considerando le proiezioni sulle aperture dei negozi e le ipotesi generali sulle vendite per negozio, gli analisti hannodi vendite e redditività per l'esercizio in corso e i successivi.EnVent si aspetta ora che la società chiuda il 2023 condi 35,9 milioni di euro (-22% sulla stima precedente), undi 9,8 milioni di euro (-28%) e undi 4,9 milioni di euro (-30%). Questi valori dovrebbero passare nel 2024, rispettivamente, a 37,1 milioni di euro, 10,1 milioni di euro e 4,7 milioni di euro."Mentre è probabile che le società "value and discount" continuino a godere di una crescita sana trainata dai consumatori alla ricerca di occasioni in un contesto di incertezza economica, riteniamo che ildovrebbe riflettersi prudenzialmente in una crescita annuale dei ricavi più moderata", si legge nella ricerca.