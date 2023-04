UniCredit, Orcel: limitati incentivi per M&A cross-border in Europa

UniCredit

(Teleborsa) - "Vogliamo essere la banca dell'Europa, ma, così come non lo può diventare qualcun altro". Lo ha detto il CEO di, durante un'intervista a Bloomberg TV."Al momento, gli, perché se superi il confine e non hai free floating di liquidità, capitale e persone - oltre che regole comuni - le sinergie e gli incentivi sono bassi", ha aggiunto.Orcel ha sostenuto che con le regole attuali è difficile parlare di Banking Union o Capital Market Union e che il Vecchio Continente "deve andare molto oltre" se vuole competere con USA e Cina ed essere il terzo blocco mondiale. Senza un passo avanti in quanto a regole comuni, rimarranno "".Parlando delle recenti turbolenza bancarie, soprattutto negli Stati Uniti, ha detto che "sono stati casi isolati e hanno evidenziato che lanelle banche di varie dimensioni, senza fermarsi solo alle regole ma anche ai principi che ispirano queste regole".Osservando che "le banche hanno rischi e non puoi eliminarli del tutto", il numero uno di UniCredit ha detto che "dobbiamo, e quindi quali regole ci servono"."Servono regole ma anche analisi dello spirito della regolamentazione, in quanto la", ha detto in un altro passaggio.