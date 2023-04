Volare una sfida tecnologica e culturale

(Teleborsa) -, protagonista della crescita quantitativa e qualitativa dell'aeroporto di Milano Bergamo diventato modello di sviluppo nel panorama del trasporto aereo, ha, che si è svolto nell'ambito delle iniziative diIntrodotto dal, il convegno ha visto l'intervento dei, del, in relazione al centenario di fondazione dell'Arma Azzurra, di, con un focus sullo sviluppo dell'aviazione nell'industria e nella società, mentre sul tema delle tecnologie che concorrono all'efficienza e sostenibilità si sono succedutiDenominatore comune, il processo di digitalizzazione, integrazione e ottimizzazione dei servizi del trasporto aereo, a cui si lega la realizzazione del "", che resta un obiettivo atteso da tempo e ritenuto non più rimandabile. In tale contesto, il mondo dell'aviazione necessita di continua innovazione per rispondere alle esigenze di efficienza e sostenibilità, le tecnologie aeronautiche che le soluzioni logistico-operative che supportano l'operatività a terra e in volo.Un processo che coinvolge tutti gli attori e, soprattutto, gli aeroporti, che non sono più una pista di volo ma. Concetto ribadito nella tavola rotonda finale, a cui sono partecipato"Il titolo dato al convegno inquadra fedelmente ciò che il volo racchiude in termini di significato, ovvero una sfida tecnologica e culturale – dichiara- Il mondo dell'aviazione ha subìto una evoluzione straordinaria e per tenere il passo bisogna anticipare i cambiamenti per meglio governarli. Nel corso degli ultimi decenni il volo civile è diventato una componente insostituibile nel quadro economico e sociale. Nello stesso tempo, sono cambiati la percezione del mezzo aereo e l'impiego che se ne fa. La sfida che si attende nell'immediato futuro, ma che è già nei piani degli attori del trasporto aereo, è certamente la sostenibilità. Sostenibilità che non deve e non può significare limitazione e rinuncia, ma rappresentare il filo conduttore di una crescita ponderata, da ottenere con la sinergia tra tecnologia aeronautica e soluzioni logistiche e operative avanzate".