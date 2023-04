Artigiani, Granelli: "Finita era della corsa al PIL. Orientati a sostenibilità"

(Teleborsa) - A che punto è lanel nostro Paese? Qualici attendono? Come sarà la mobilità nel 2040? A queste domande ha tentato di dare risposta, l'evento clou tenutosiil 19-20 aprile ed organizzato sotto il patrocinio dell', l'associazione dei comuni italiani, per promuovere il confronto su tre temi principali - infrastrutture, mobilità, logistica - tra i principali attori del settore, le istituzioni locali e nazionali e quelle internazionali.Una due giorni che, attraverso dati, numeri e testimonianze, ha tentato dia domande su come ilpuò incidere nella realizzazione di una mobilità più green in ambito urbano, su quali siano lecui l'Italia dovrebbe rifarsi e quali sono leper le amministrazioni locali. Interessanti contributi sono arrivati dai docenti e relatori dell’Università di Padova, dell’Università degli Studi Roma 3, della Fondazione Caracciolo, dell’istituto di ricerca e consulenza Decisio e di Clean Cities Campaign.e per Confartigianato", ha affermato a margine dell'evento, aggiungendo "questa parola è nel nostro lessico da diverso tempo, anzi direi da sempre"."Oggi, parlando di sostenibilità, ci deve essere anche la consapevolezza - ha sottolineato il Presidente di Confartigianato - cheil modello economico orientato dalla, per lasciare il posto a parole come. E oggi credo che anche nell'ambito della mobilità, il comparto artigiano sia attrezzato per vivere al meglio questo momento. È una cosa che ci coinvolge innanzitutto come cittadini, come genitori che pensano anche al futuro dei propri figli e come imprenditori, perché noi riteniamo che oggi ci debba essere contemporaneamente"."Gli ingentidevono essere utilizzati proprio per questo, per consentire di poter avere questa- vie, strade, percorsi ciclabili - incrementando anche un, che ci fa riscoprire luoghi, borghi, perle del nostro territorio, che attraverso questo tipo di mobilità ben si connettono", ha sottolineato Granelli."Credo che questa debba essere la, l'attenzione che noi dobbiamo porre, perché mettendo, noi crediamo che si possa contribuire anche in un modo concreto alla, collegando appunto bellezza, cultura, storia, tradizione, economia"."Abbiamo intenzione di dare un contributo, in momenti importanti come questo ECO Festival - ha proseguito Granelli - perché credo che sia anche un, quindi ci deve essere sicuramente uno, ma d'altra parte ci deve essere anche unae una contaminazione, che attraverso questi luoghi, attraverso la conoscenza di questo nuovo mondo che si apre verso una maggiore sensibilità e sostenibilità, ci debba essere ildi ambiente"."Per questo,di artigiani- dove vengono giustamente orientate politiche che vanno a limitare il traffico nei centri storici, ad allargare le piste ciclabili, a pedonalizzare certe zone che vanno sicuramente protette. Ma non dobbiamo neanche dimenticare il momento più importante che è quello della consegna delle merci", ha rimarcato il Presidente di Confartigianato, concludendo "quando si fanno questi ragionamenti e si prendono queste decisioni, l'apporto degli sindacati e delle associazioni di categoria, è importante per ascoltare i bisogni, le proposte e - credo - anche le critiche, quando sono necessarie, purché siano fatte sempre con uno spirito costruttivo di collaborazione".