Banca del Fucino, utile 2022 sale a 17 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unrispetto ai 1,2 milioni nel 2021). Gli impieghi con clientela hanno registrato un aumento a 1,8 miliardi di euro (+22%), la raccolta diretta ha superato i 2,8 miliardi di euro (+4,5% rispetto a fine 2021), e il prodotto bancario complessivo è giunto a circa 5,4 miliardi di euro, segnando un +9,6%.Il 2022 ha visto ilsuperare i 50 milioni di euro (+38,9%) e il margine di intermediazione attestarsi a 85,9 milioni circa (+39,6%). La diversificazione delle attività si riflette nel dato relativo agli, che si attestano a circa 23,4 milioni di euro e sono riconducibili alle attività di Investment Banking e Advisory.L'è sceso al 5,82% circa, proseguendo il trend di costante riduzione degli ultimi esercizi. In crescita il coverage delle sofferenze, giunto al 68,5%."Il 2022 è stato un anno importante per diversi motivi - ha commentato l'- In primo luogo, per gli ottimi risultati della capogruppo e per l'ulteriore rafforzamento del capitale per complessivi 28,6 milioni di euro, grazie all', tra gli altri la SRI Group di Giulio Gallazzi e Finvacchi, che hanno arricchito la compagine azionaria e rafforzato la governance."Ma il 2022 è stato un anno importante anche per lo- ha aggiunto - Igea Digital Bank ha accelerato sul business del Banking as a Service. Con Fucino Finance ha preso avvio la società del Gruppo dedicata ai crediti al lavoro. Infine, Fucino Green è giunta a detenere la partecipazione di controllo di E-Way Finance ed è oggi tra i più importanti player nel settore delle rinnovabili in Italia".