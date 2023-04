BuzzFeed chiude divisione News e taglia 15% forza lavoro

BuzzFeed

(Teleborsa) -, una delle storie di maggior successo degli ultimi 15 anni nel campo dei media digitali, ha annunciato l'intenzione di implementare una. Il piano di riduzione della forza lavoro fa parte di una più ampia ridefinizione strategica delle priorità in tutta l'azienda, al fine di accelerare la crescita dei ricavi eI licenziamenti riguardano i team di business, contenuti, tecnologia e amministrazione, ha detto il CEO e fondatore Jonah Peretti, annunciando anche la decisione di. Nell'ambito dei cambiamenti odierni, il CRO Edgar Hernandez e il COO Christian Baesler hanno deciso di lasciare l'azienda.Peretti, in una lettera ai dipendenti, ha affermato che l'azienda ha "", citando: una pandemia, un mercato SPAC in declino che ha prodotto meno capitali, una recessione tecnologica, un'economia difficile, un mercato azionario in calo, un mercato della pubblicità digitale in decelerazione e spostamenti di pubblici e piattaforme."Affrontare tutti questi ostacoli contemporaneamente è parte del motivo per cui abbiamo dovuto prendere decisioni difficili per eliminare più posti di lavoro e", ha sottolineato.Peretti ha ammesso di averperché "amo così tanto il loro lavoro e la loro missione". "Questo mi ha reso lento nell'accettare che le grandi piattaforme non avrebbero fornito la distribuzione o il supporto finanziario necessario per supportare il giornalismo premium e gratuito creato appositamente per i social media", ha spiegato.