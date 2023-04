Clima, il 2022 è stato l'anno più secco di sempre in Europa

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal rapporto annuale diil servizio Ue di osservazione della Terra, "European State of the Climate 2022", lo scorso anno è stato il piùin Europa da quando ci sono rilevazioni scientifiche (seconda metà dell'800): al primo posto per estensione delle aree colpite dallaal secondo posto per riduzione della portata dei fiumi. Il 63% deil'anno scorso è stato al di sotto della media 1991-2020, ed è stato il 6/o anno consecutivo di portate sotto la media per i corsi d'acqua del continente.Nell'inverno 2021-2022, gran parte dell'Europa ha avuto meno giorni didella media – in molte regioni per meno di 30 giorni – mentre in primavera le precipitazioni sono state sotto la media in molte zone, con il mese di maggio meno piovoso della storia. La mancanza die l'estate calda hanno portato a una perdita record didai ghiacciai delle Alpi, più di 5 km2. La scarsità diè continuata anche durante l'estate, con ondate di calore eccezionali che hanno portato a siccità estesa e prolungata.Secondo Copernicus, il Sud dell'Europa ha avuto il numero più alto mai registrato di giorni con "", e il trend in tutta Europa è in crescita. Unico aspetto positivo, nel 2022 la quantità diricevuta dal continente è stata la più elevata in 40 anni, con un trend in crescita nello stesso periodo.Lein Europa negli ultimi 5 anni, dal 2018 al 2022, sono state di 2,2 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali 1850-1900. Il rapporto diffuso oggi ribadisce i dati sul clima europeo già anticipati da Copernicus a gennaio. L'anno scorso è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa da quando ci sono0,9 C sopra la media storica 1991-2020, record superato solo dal 2020. Il 2022 ha avuto l'estate più calda mai registrata: 1,4 C sopra la media trentennale.