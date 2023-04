Eventi e scadenze del 20 aprile 2023

Domenica 16/04/2023

Lunedì 17/04/2023

Martedì 18/04/2023

Giovedì 20/04/2023

Acea

Aedes

Alerion Clean Power

American Express

AT&T

Banca Generali

Banca Ifis

Banca MPS

Banca Profilo

Banco BPM

Brembo

Cementir

Cleanbnb

Comer Industries

Convergenze

Covivio

Cube Labs

doValue

Eprcomunicazione

Equita Group

Esautomotion

Esprinet

Farmaè

Finlogic

Gentili Mosconi

Geox

Growens

Illimity Bank

Intermonte Partners Sim

Italgas

Labomar

Lventure Group

Maire Tecnimont

Manpowergroup

Philip Morris International

Pierrel

Racing Force

Reply

Saipem

Ferragamo

Servizi Italia

Telecom Italia

Tesmec

Tod's

Txt E-Solutions

Xerox Holdings

(Teleborsa) -- Varsavia e Bratislava - Visita di Stato nella Repubblica di Polonia e Visita Ufficiale nella Repubblica Slovacca del Presidente Mattarella- Torna a Milano la settimana del design. Saranno oltre venti i quartieri della città coinvolti con più di 180 appuntamenti tra mostre, installazioni ed eventi- Torna al Fuorisalone “Inspired in Barcelona”, la mostra di design itinerante e aperta al pubblico. Quest'anno il concept della mostra sarà dedicato interamente alla luce e alla sua relazione con i corpi e con gli spazi- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La 61a edizione del Salone del Mobile di Milano che si svolge a Fiera Milano Rho è considerata la più grande manifestazione mondiale del Mobile, appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredamento. Forum degli addetti ai lavori con 1962 espositori e migliaia di prodotti esposti. Cerimonia di inaugurazione alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni- 31esima edizione della biennale Euroluce, manifestazione dedicata al design dell'illuminazione che porta tra i padiglioni i migliori brand del settore. All'ultima edizione hanno partecipato oltre 420 espositori che si sono confrontati su innovazione tecnologica e illuminotecnica, eco-sostenibilità di apparecchi e fonti luminose, risparmio energetico e software più all'avanguardia, tra domotica e IoT- L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Sarà l'occasione per le società quotate di effettuare meeting in modalità one to one o in piccoli gruppi- Paolo Gentiloni riceve Dorin Recean, Primo Ministro della Repubblica di Moldova e Vincenzo Celeste, Direttore Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale- Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa al Forum delle principali economie su energia e clima, organizzato in videoconferenza da Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria08:30 -- Presso la Sala Koch del Senato, le Commissioni riunite di Senato e Camera, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, svolgono l'audizione dei rappresentanti di Banca d'Italia09:15 -- Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, apre il workshop "Nuovi Scenari AML - La Banca d'Italia incontra il mercato" organizzato dall'Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Banca d'Italia10:00 -- Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge il convegno "Trasformazione digitale per una nuova sanità". Interviene il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli10:00 -- Il Rapporto BES 2022, dell'Istat, offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali italiani e fornisce un quadro complessivo delle diverse dimensioni del benessere attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori. Intervento del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto12:15 -- Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, interviene alla VII edizione di "Fare impresa in Italia. Trasformazione digitale e sostenibilità", organizzato presso LUMSA Università13:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli affari esteri della Georgia, Ilia Darchiashvili14:00 -- Confronto tra governo parti sociali per l'introduzione nel PNRR del capitolo REPowerEU, a Palazzo Chigi. La Cabina di Regia è convocata e presieduta dal Ministro per Affari Europei, il PNRR, il Sud e la Politica di coesione, Raffaele Fitto14:00 -- Le Commissioni riunite V Bilancio Camera e 5ª Bilancio Senato, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, svolgono l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti15:15 -- Il Governatore Ignazio Visco discute dell'attuale situazione macroeconomica e delle risposte di politica monetaria nell'Area dell'euro all'OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum). L'evento è in formato ibrido15:30 -- L'Assemblea per l'approvazione di bilancio della Cassa Dottori Commercialisti si terrà a Roma16:00 -- Le Commissioni riunite V Bilancio Camera e 5ª Bilancio Senato, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2023, svolgono l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio 2022 (unica convocazione)- Assemblea: Approvazione del bilancio 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2022 - A seguire comunicato stampa- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Al termine dell’Assemblea è previsto un incontro con l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo - Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo