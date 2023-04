Farmaè, ricavi in aumento del 46% nel primo trimestre 2023

Farmaè

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso ilconpari a 38,8 milioni di euro, in aumento del 45,9% rispetto ai 26,5 milioni di euro del primo trimestre 2022 (ricavi consolidati non adjusted pari a 37,5 milioni di euro, rispetto ai 25,5 milioni euro del primo trimestre 2022, +47,1%).Nello specifico, l'ha registrato ricavi per 37 milioni di euro, in crescita del 47,1%, mentre l'(che include i ricavi verso terzi di Valnan e il fatturato co-marketing) risulta in crescita del 25,4%, con ricavi per 1,8 milioni di euro."Gli straordinari risultati di crescita di questo primo trimestre dell'anno - commenta l'- rappresentano la solidità del nostro Gruppo in relazione all'ulteriore sviluppo della nostra quota di leadership sul mercato di riferimento e la capacità, nei mercati di recente ingresso, di lavorare con grande pertinenza e lungimiranza. Registrare un incremento sui ricavi del +46% significaa testimonianza di quanto la traiettoria indicata nella recente presentazione al mercato di Talea Group, Digital People Oriented, rappresenti già un dato di fatto oltre che una naturale e fisiologica evoluzione prospettica".Glisono cresciuti del 29% arrivando a oltre 837 mila ordini nel primo trimestre 2023 rispetto agli oltre 649 mila ordini registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull’online e dei negozi fisici). Loè cresciuto del +14% YoY. Ilvenduti nel primo trimestre 2023 è pari a 4 milioni e 021 mila, in crescita del 33,8% rispetto ai 3 milioni e 005 mila nel primo trimestre 2022.