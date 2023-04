Generali completa riacquisto di obbligazioni perpetue per 500 milioni di euro

Generali

(Teleborsa) -haper un ammontare accettato pari a 500 milioni di euro. La compagnia assicurativa ha ricevuto offerte valide per il riacquisto di un importo nominale complessivo di Titoli pari a oltre 525 milioni di euro.Laavverrà alle (o intorno alle) 14.00 odierne. Non appena ragionevolmente possibile successivamente al Pricing Time effettuato alla Pricing Date, l'offerente annuncerà se accetterà valide offerte per il riacquisto di Titoli e, in questo caso, l'ammontare accettato, il tasso benchmark, il purchase yield, prezzo d'acquisto e il fattore pro-rata.Nell'ambito dell'operazione, lanciata lo scorso 13 aprile , Generali staanche unda 500 milioni di euro.BNP Paribas (), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Barclays, Commerzbank, Mediobanca e Société Générale agiscono comedell'offerta.