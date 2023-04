Gismondi 1754, crescita a doppia cifra vendite primo trimestre

Gismondi 1754,

(Teleborsa) -società genovese che produce gioielli di altissima gamma (ticker GIS), ha chiuso il primo trimestre 2023 ricavi dalle vendite totali pari a 4.150.314 euro, in aumento del 18% rispetto ai 3.527.314 euro del primo trimestre 2022. Una variazione positiva di 623.000 euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.La crescita è stata spinta principalmente daleuropeo che, al 31 marzo 2023, registra vendite complessive per 1.697.672 euro, in aumento del 108% rispetto ai 816.536 euro del primo trimestre 2022. Buona la crescita anche per il segmento Special Sales, il su misura di Gismondi 1754, passato da 939.286 euro del primo trimestre 2022, a 1.211.698 euro nel primo trimestre 2023, per un aumento del 29%.Analizzando i, al 31 marzo 2023, rimane predominante l’incidenza sul fatturato dell’area europea, pari al 53%, con un rafforzamento in particolare del mercato italiano, che rappresenta il 44% dei ricavi. Proprio a marzo 2023 Gismondi 1754 ha siglato un accordo di distribuzione con Restivo Gioielli S.p.A., importante concessionario italiano di oggetti di gioielleria e orologeria, per i punti vendita Restivo di Catania, Taormina e Napoli, con cui si compie un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione e consolidamento del brand nel nostro Paese. Aumenta anche l’incidenza del mercato statunitense che, al 31 marzo 2023, vale il 29% dei ricavi totali, mentre complessivamente gli altri Paesi incidono per il 18%. Gli Stati Uniti sono notoriamente uno dei mercati di riferimento per Gismondi 1754 che, proprio nel mese di marzo 2023, ha annunciato la costituzione di "Gismondi 1754 USA Inc." e nominato Giovanni Mattera Vairo come Amministratore Delegato per guidare l'espansione del marchio in Nord America, Sud America e Canada, sia presso i clienti privati, che i rivenditori.Relativamente all’incidenza dei ricavi per canale di vendita, nel primo trimestre 2023 spiccano i dati relativi alle vendite nel canale Wholesale e nel canale Special Sales, che rappresentano rispettivamente il 52% e il 29% dei ricavi, dati in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Diminuiscono lievemente la loro incidenza il canale franchising, che rappresenta il 7% dei ricavi, e il canale retail che, al 31 marzo 2023, si attesta all’11%, commenta: “già nel corso del 2022 e rafforzata con gli accordi commerciali di inizio 2023 e l’avvio di una politica di crescita anche per linee esterne. Grazie alla recente acquisizione del brand Vendorafa, all’apertura dei canali mediorientali, più il potenziamento del mercato americano,anche nei mesi a venire. Per noi questa crescita costante rappresenta anche il risultato degli apprezzamenti che riceviamo dai nostri clienti che riconoscono la qualità e l’unicità dei nostri gioielli in tutto il mondo".