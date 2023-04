illimity, assemblea approva bilancio e primo dividendo di 0,18 euro

illimity

(Teleborsa) - L'di, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, haal 31 dicembre 2022 e la, pari a 0,1801 euro per azione (20% dividend payout sull'utile netto consolidato). Il dividendo sarà messo in pagamento il 24 maggio 2023 (payment date), con stacco cedola (n. 1) il 22 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 maggio 2023.Nel corso dell'assemblea è stata anche: presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) 2022 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022; approvata la Relazione sulla Politica di2023 e sui compensi corrisposti 2022; approvatosulla fissa.