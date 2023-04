Labomar, nel primo trimestre ricavi a 28 milioni (+47%)

Labomar

(Teleborsa) -, azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, chiude il primo trimestre dell'anno conpari a circa 28 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto al medesimo periodo 2022 (pari a 19 milioni di euro).La performance è stata realizzata per il 53% all’estero, supportata da tutte le società del gruppo che hanno saputo cogliere le opportunità del mercato, pur in un contesto che ancora oggi risulta complesso.Nel 1° trimestre, il fatturato della capogruppo Labomar SpA è stato pari a circa 20,6 milioni di euro, con un incremento del 45,2% rispetto allo stesso periodo 2022. Un risultato che beneficia dell’importante ripresa del mercato del cough&cold e dei probiotici, iniziata già nel corso del 2° semestre del passato esercizio. Anche i ricavi di Entreprises ImportFab Inc. e del gruppo Welcare hanno fatto registrare una crescita percentuale molto significativa, mentre è rimasto stabile il fatturato di Labiotre Srl."Sono estremamente soddisfatto di questi risultati del trimestre frutto di una dinamica di espansione che già aveva preso avvio nel secondo semestre dello scorso anno” - ha spiegato. “Pur in un contesto socio-economico che continua a evidenziare elementi di complessità,sia per uno sviluppo del business a livello geografico, sia per la proposta di nuove referenze. Guardiamo alla seconda parte dell’anno con prudenza, considerato il pesante impatto dell’inflazione e i suoi effetti sulla capacità di spesa del consumatore.".