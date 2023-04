Mondadori, ceduto 18,45% de Il Giornale per 2,3 milioni di euro

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha(holding controllata da Paolo Berlusconi) della partecipazione, pari aldel capitale sociale, in Società Europea di Edizioni (editore del quotidiano). L'operazione era stata annunciata lo scorso 16 marzo ed è coerente con la strategia di focalizzazione sul settore dei libri e sulla dismissione di attività non strategiche.Ildella transazione, da regolarsi interamente per cassa, è definito in, tenuto conto del meccanismo di aggiustamento prezzo basato sulla posizione finanziaria netta della società alla data del closing.La cessione determina unanel conto economico del Gruppo Mondadori pari a 0,5 milioni di euro. Nell'esercizio 2022 la partecipazione in oggetto ha fatto registrare nel bilancio consolidato oneri pari a 1,8 milioni di euro.