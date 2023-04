Treno merci deragliato, dorsale AV: dalle 12 graduale ripresa circolazione ferroviaria

(Teleborsa) -tra, dopodella scorsa notte nella stazione didove un carro del treno merci è uscito dai binari provocando l'abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l'alimentazione elettrica ai treni e alla linea.ha precisato che l'incidente ha provocato danni ma nessun ferito e cheA quanto si è appreso dae regionali possono subire ritardi fino ainstradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.a seguito dell'uscita dai binari di unL'intervento dei tecnici di RFI proseguirà per consentire la piena operatività delle linee interessate nelle prossime ore", lo comunica, intanto,in una nota.Dopo il deragliamento del treno merci a Firenze, "l'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio", si legge in una nota del Mit. "Il vicepremier e ministrosta seguendo con la massima attenzione la vicenda, anche per evitare che in futuro ricapitino situazioni simili. NelIntanto,questa la situazione alla stazionecosì come alla Stazione centrale di Milano. Disagi anche per i passeggeri in arrivo o in partenza dalla stazione di Napoli Centrale, a causa dei ritardi e delle cancellazioni dei treni ad alta velocità. Medesima situazione aSi tratta, soprattutto, dei treni ad alta velocità, m