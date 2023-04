Treno merci deragliato, l'aggiornamento di Fs: ripresa circolazione sulla linea AV

(Teleborsa) - Il primo treno è transitato aalle 11.30, dalle 12 è poi ripresa lasulla, precedentemente sospesa a causa dell’uscita dai binari di un carro di un treno merci di un'impresa privata avvenuto nella scorsa notte in prossimità di Firenze Castello. Prosegue l’intervento di ripristino dei tecnici diper garantire la piena operatività anche della linea convenzionale Firenze-Bologna, ancora interrotta, dove transitano iAnchesi è subito attivata riprogrammando l'offerta deie a lunga percorrenza attivando, laddove possibile, un servizio sostitutivo con autobus. Sin dalle prime ore della mattina è stata potenziata l'assistenza nelle stazioni interessate e inviati mail e sms ai passeggeri interessati da ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni.I viaggiatori hanno potuto e possono tuttora riprogrammare ilo ottenere undel biglietto in caso di rinuncia. Il rimborso può essere richiesto, dal momento in cui si verifica l’evento e fino a un anno dalla data dello stesso, presso le biglietterie di Trenitalia, chiamando il call center al numero 06 3000 o compilando la richiesta online su trenitalia.com.Per i passeggeri dell', uno dei primi treni rimasto coinvolto dall'evento, è stato disposto il rimborso integrale del biglietto oltre all'assistenza del personale di Trenitalia.