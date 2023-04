Wall Street in ribasso dopo trimestrali deludenti

Tesla

(Teleborsa) -, con gli investitori che, alla ricerca di indicazioni per le prossime mosse di politica monetaria. Il Beige Book della Fed, uno sguardo periodico alle condizioni dei distretti regionali, ha suggerito che l'economia statunitense è in stallo nelle ultime settimane, con il rallentamento delle assunzioni e dell'inflazione e la riduzione dell'accesso al credito., in quanto parlano il governatore della Federal Reserve Christopher Waller, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic e il presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester. Questi discorsi, secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, dovrebbero segnalare un, ora scontato con una probabilità di circa l'80% dal mercato, alla luce dei rischi sull’inflazione e della stabilizzazione del sistema bancario.Sul sono aumentate più del previsto le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, mentre è peggiorata l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti).c'è, che ha riportato i suoi guadagni del primo trimestre dopo la chiusura del mercato di mercoledì, mancando le stime di Wall Street e registrando il suo margine lordo trimestrale più basso in due anni. Sulla performance hanno pesato i tagli dei prezzi.Tra leha comunicato un utile in calo e un AUM in crescita nel primo trimestre,ha registrato un utile trimestrale sopra le attese e ricavi deludenti,ha riportato un utile trimestrale sotto le attese con un aumento degli accantonamenti,ha visto ricavi sotto le attese nel primo trimestre.A New York,il, che scende a 33.744 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.130 punti. Poco sotto la parità il(-0,66%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,71%).