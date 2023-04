Zurich lancia la nuova multiramo Dynamic Invest

(Teleborsa) - In un contesto macroeconomico complesso, dove la protezione di risparmi e capitali diventa prioritaria per molti investitori, Zurich lancia Dynamic Invest. Laideata per soddisfare le esigenze di ciascun investitore garantendo al contempo protezione assicurativa e ottimizzazione del rischio grazie ad un avvicinamento progressivo ai mercati finanziari partendo dalla Gestione Separata.Zurich Dynamic Invest è una soluzione con una componente di gestione separata e una di Unit Linked. Il cliente potrà scegliere sia l’allocazione iniziale del premio che la combinazione di arrivo, con un investimento iniziale di 15.000 euro e possibilità di versamenti aggiuntivi, suddividendola tra la Gestione separata Zurich Trend e linea guidata Dinamica o Bilanciata ESG.Con una quota variabile (dal 40% all’80%) del premio iniziale investito in Gestione Separata, il piano prevede uno switch automatico e progressivo ogni trimestre verso la linea guidata Unit-Linked."L’attuale periodo storico e gli avvenimenti degli ultimi 3 anni hanno modificato le modalità di risparmio degli italiani ed è soprattutto l’incertezza a condizionare i comportamenti delle famiglie”- ha commentato-. “In questo contesto, attraverso un approccio sostenibile con priorità all’ottimizzazione della gestione del rischio,accompagnandole in un percorso che ne garantisca la serenità anche nell’investimento".Tra le esclusive Linee Guidate, Zurich Dinamica, una Linea composta da una forte prevalenza di fondi azionari con monitoraggio e ribilanciamento trimestrale per ottimizzare il rendimento con un livello medio di rischio e Zurich Bilanciata ESG, con una selezione dei settori più promettenti del mercato finanziario, tra i quali anche alcuni di tipo ESG, che prediligono, nei loro investimenti, tematiche legate alla sostenibilità ambientale (Environmental) e adottano politiche d’impresa con impatto sociale positivo, come il rispetto dei diritti umani (Social) e processi di gestione eticamente corretti (Governance).