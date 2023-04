Amplifon, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,29 euro

Amplifon

(Teleborsa) - L'di, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, ha approvato ilal 31 dicembre 2022 e la distribuzione di unpari a 0,29 euro per azione, per un ammontare di 65.130.453,30 euro, con stacco della cedola n° 15 al 22 maggio 2023 e pagamento a partire dal 24 maggio 2023. Il dividendo unitario risulta in crescita dell'11,5% rispetto allo scorso anno.I soci hanno anche: approvato la proposta di assegnare agli amministratori un compenso complessivo pari a 1.370.000,00 euro per l’esercizio 2023; approvato il piano di azionariato a favore dei dipendenti e delle sue controllate "Stock Grant Plan 2023-2028"; approvato la Politica in Materia di2023; approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di