Borsa di Milano in recupero con gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, trascinando anche Piazza Affari, che era partita un po' più debole.A sostenere i mercati contribuiscono alcune ricoperture, a dispetto dei dati macro deludenti, come quelli dei PMI manifatturierri di Eurolandia , che sembrano anticipare nuovi rialzi dei tassi dalla BCE Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,096. L'è in calo (-0,91%) e si attesta su 1.986,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un -0,09%.Invariato lo, che si posiziona a +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,24%.incolore, che mantiene una limatura dello 0,12%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.860 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); sulla stessa linea, sulla parità il(-0,05%).di Piazza Affari, su di giri(+4,01%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,33%, complici alcuni contratti aggiudicati nell'ultimo periodo.In luce, con un ampio progresso del 2,06%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,94%.Fra i più forti ribassi si conferma(-2,81%) dopo l'infuocata assemblea di ieri.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,52%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,41%),(+1,94%),(+1,79%) e(+1,52%).La peggiore è, che scivola del 5,41%.Giù la, con un netto svantaggio del 2,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.