Clough (Webuild) in JV con Saipem per impianto di produzione urea in Australia

(Teleborsa) -, società australiana del, ha raggiunto il financial closure e le altre condizioni contrattuali necessarie per(2,8 miliardi dollari) per la rper conto della Perdaman Chemicals and Fertilisers, in Western Australia.Clough partecipa al 50% alla joint venture con Saipem (in quota al 50%), che ha un importante track record nel settore dell’urea. Facendo leva sulle competenze tecniche acquisite con Clough,, un prodotto di grande importanza per sostenere l’agricoltura in un’ottica di food security.e uno dei maggiori al mondo e garantirà idei processi produttivi. L’impianto, che avrà unadi urea all’anno, permetterà di produrre urea fertilizzante attraverso la trasformazione di gas naturale prima in ammoniaca e successivamente in urea. L’impianto Ceres sarà all’avanguardia in termini die di"Grazie a questo contratto, Webuild entra in nuovo promettente segmento di mercato, quello della produzione di urea, la cui domanda è in crescita su scala globale. Siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo che conferma quanto già annunciato nella Roadmap al 2025", ha commentato, Amministratore Delegato Webuild.affidato all'accoppiata Clough-Saipem prevededel nuovo impianto. Per la sua costruzione, si stima