DBA Group riceve affidamento per nuovi incarichi presso il Porto di Taranto

(Teleborsa) -dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Tarantoe del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori delladi protezione del porto e l’affidamento della progettazione diL’intervento relativo alladi protezione del porto fuori rada di Taranto - Tratto di Ponente sarà gestitonel quale DBA Group è presente tramite la società controllatacome capogruppo con una quota pari all’85%. L’incarico è fra gli interventi finanziati dal PNRR Nazionale ed ha un importo di 322.759 euro circa.L’intervento relativo alla progettazione diper l’elettrificazione delle banchine del Primo Sporgente,del Molo Polisettoriale e del pontile petroli ENI, è statodi imprese nel quale DBAGroup è presente tramite la controllata, come capogruppo e con una quota pari al 35%, e tramite la controllatacon una quota del 25%. L’incarico ammonta aed è di competenza dell’esercizio 2023."Queste due tipologie di incarichi rappresentano al meglio le sinergie esistenti all’interno di DBA Group fra le società controllate mettendo a fattor comune esperienze, competenze e visioni sviluppate in oltre 30 anni di attività nella progettazione di opere marittime e a servizio di infrastrutture strategiche, cogliendo al meglio le opportunità e le richieste dei nostri Clientiì", commenta Raffaele De Bettin, CEO di DBAGroup.