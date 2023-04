Energia, a Bruxelles si discute lo stop delle caldaie a gas dal 2029. Da Berlino ok a quelle a idrogeno

(Teleborsa) - Lerischiano di restare fuori mercato a partire dal 2029. È quanto prevede ilper ridurre ladell’Europa dal gas russo. Il divieto sarà disposto infatti tramite i nuovi standard di progettazione eco-compatibile inseriti nell’etichetta energeticaprevista entro il 2025/2026. La bozza sarà discussa giovedì 27 aprile durante un consultation forum dellaSecondo il Sole 24 ore, il testo definitivo del regolamento potrebbe essere pronto invece entro quest’anno e venire pubblicato nel 2024.Laimpone unadial 115%: un valore che nessuna caldaia a gas, idrogeno o gasolio riuscirebbe a raggiungere. Rientrerebbero solo impianti apompe di calore elettriche, a gas o ibride e alcuni sistemi di cogenerazione ad alta efficienza. Il piano RePowerEU stabilisce una serie di misure per ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione verde, aumentando nel contempo la resilienza del sistema energetico dell’UE.Con l’Ecodesign si entra da subito nel merito di nuoviL'azione sarà rafforzata "in parallelo" daldelle caldaie a combustibile fossile nelle etichette sulla performance energetica. Allo stesso tempo si punterà sull'obiettivo di raddoppiare la diffusione delle pompe di calore.Intanto a Berlino è arrivato il via libera alle. Dal 1° gennaio 2024 ogni impianto di riscaldamento di nuova installazione in Germania dovrà essere alimentato con almeno il 65% di energie rinnovabili e tra le tecnologie ammesse c'è proprio l’idrogeno. La bozza di disegno di legge di Berlino stabilisce infatti che i sistemi di riscaldamento a idrogeno (“H2-ready”) possano essere installati se esiste unper le reti a idrogeno.Dovranno funzionare con almeno il 50% dientro il 2030 e con almeno il 65% di idrogeno dal 2035. Sistemi di riscaldamento ibridi, come il riscaldamento a gas con una pompa di calore, e il riscaldamento con almeno il 65% di idrogeno saranno consentiti non solo negli edifici esistenti ma anche in quelli nuovi.