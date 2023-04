Ermenegildo Zegna, ricavi in forte crescita (+13,4%) nel 1° trimestre 2023

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -ha chiuso il o0rimo trimestre 2023 condi euro, in aumento delsu base annua e del 13,1% a cambi costanti., il fatturato è aumentato delsu base annua e del 18,9% a cambi costanti.sia per Zegna che per Thom Browne hanno registrato una fsu base annua e del 25,1% a cambi costanti.inclusa la Cina, cresciuta del 15,9% su base annua e del 17,2% a cambi costanti.“Abbiamo iniziato il 2023 con una ripresa incoraggiante guidata dalle riaperture in Cina a seguito delle restrizioni legate al COVID-19 e alla robusta crescita della nostra attività negli Stati Uniti e in Europa trainata dal nostro retail, e per ZEGNA da un sano aumento della produttività, che è una delle nostre priorità strategiche", commenta, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo."Il successo del rebranding di ZEGNA ha ulteriormente consolidato il marchio come leader nel mercato del lusso e leader in quello che viene definito il “quiet luxury”. Rimaniamo fortemente concentrati su una continua crescita e determinati a fornire ai nostri clienti l'esperienza migliore e più distintiva e personalizzata possibile", ha aggiunto il numero uno del Gruppo, ricordando il lancio di ZEGNA X, un ecosistema digitale e uno strumento di personalizzazione che riduce il divario fra fisico e digitale.